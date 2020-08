Barcellona-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Barcellona e Napoli scenderanno domani alle 21,00 in campo al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico dei blaugrana Quique Setien è orfano degli squalificati Vidal e Busquets, oltre all’infortunato Umti. In porta c’è Ter Stegen. Lenglet recupera e affiancherà Piqué. Semedo e Alba saranno i terzini. Linea di centrocampo a tre con Sergi Roberto, De Jong e Rakitic mentre il tridente offensivo è formato da Messi, Suarez e Griezmann. Lorenzo Insigne sembra aver smaltito le noie muscolari patite nella sfida di sabato scorso con la Lazio. Il talento di Frattamaggiore stringerà i denti e affiancherà Mertens e Callejon. In caso di forfait del capitano partenopeo, Rino Gattuso potrebbe optare per l’opzione Elmas. Davanti a Ospina, difesa a quattro con Di Lorenzo, ... Leggi su alfredopedulla

