Giro di Polonia | condizioni gravi ma stabili per Jakobsen

Fabio Jakobsen è in condizioni gravi ma stabili. Dopo la tremenda caduta sul traguardo di Katowice nella prima tappa del Giro di Polonia, quando lanciato a 60 km/h in volata è terminato contro una ringhiera dopo un folle contatto con Dylan Groenewegen, il ciclista olandese è ricoverato all'ospedale Sosnowiec in coma indotto e ha subito un intervento chirurgico alla testa. Come spiega Pawel Gruenpeter, vicedirettore della struttura, "è stata eseguita una Tac e il cervello non sembra essere stato danneggiato. Le principali lesioni sono sul viso, fortunatamente gli occhi non sono stati colpiti". Il corridore della Deceuninck-Quick Step proverà a essere svegliato dal coma quest'oggi e c'è grande apprensione nel mondo

Eurosport_IT : Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - fattoquotidiano : Spinto contro le transenne durante la volata al Giro di Polonia: il ciclista Jakobsen in coma - Gazzetta_it : #Giro di Polonia: drammatica caduta, #Jakobsen in coma farmacologico - sportface2016 : #Ciclismo, #TourofPoland: condizioni gravi ma stabili per #Jakobsen - Leonardo44447 : RT @cyclingpro: Incrociando i dati di Strava con le immagini di almeno 8 telecamere diverse che hanno ripreso l'arrivo di ieri @UCI_cycling… -