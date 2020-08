Violate le norme anti-Covid su Ryanair, Enac: “Valutiamo la sospensione dei voli” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) scrive a Ryanair, informando l’omologa Autorità irlandese, sulle “ripetute violazioni delle norme sanitarie anti-Covid” disposte dal Governo italiano a tutela della salute dei passeggeri da parte della compagnia aerea irlandese. Lo fa sapere Enac in una nota stampa. Leggi su dire

