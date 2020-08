Velletri e Anzio, buone notizie: riaprono i punti nascita e i reparti di pediatria negli ospedali (Di mercoledì 5 agosto 2020) ‘Si è svolta ieri 4 agosto 2020 presso la direzione generale della ASL RM6 un’iniziativa dei coordinamenti per la sanità pubblica di Roma, Velletri, Castelli Romani, che si è articolata in un volantinaggio di massa e un incontro con il direttore del dipartimento territorio, nonchè direttore sanitario facente funzione. Il dottor Marco Mattei ha confermato quanto già dichiarato dal direttore generale circa la riapertura dei punti nascita e delle pediatrie di Velletri e Anzio, previste per il prossimo ottobre in subordine alla assenza di nuove emergenze pandemiche. Il PIANO DI RECUPERO DELLE VISITE AMBULATORIALI presentato e approvato dalla Regione prevede entro la fine dell’anno lo smaltimento di 120 mila appuntamenti. comprensivi dei 100 mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta

