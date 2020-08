Risultati NBA – Indiana interrompe la striscia dei Magic, Miami ok sui Celtics: Harden non basta a Houston (Di mercoledì 5 agosto 2020) Miami non lascia scampo ai Boston Celtics nella sfida giocata nella notte NBA e, pur senza Jimmy Butler, si impongono con il risultato di 112-106. Nonostante il top scorer dell’incontro sia Tatum, il successo se lo prende la franchigia di Miami grazie alle ottime prestazione di Bam Adebayo e Duncan Robinson, capaci di mettere a referto entrambi 21 punti. Christian Petersen/Getty ImagesDopo cinque vittorie di fila, gli Orlando Magic cadono sotto i colpi dei Pacers, trascinati da un super TJ Warren, autore di 32 punti con 13/17 dal campo e 4/5 dalla lunga distanza. Ai padroni di casa non bastano invece Vucevic e Gordon per evitare il ko, arrivato con il punteggio di 120-109. Nell’ultimo match della notte, Portland stende Houston e si riporta in solitaria al nono posto a ... Leggi su sportfair

L‘amministratore delegato di Take-Two è intervenuto nuovamente sul rincaro del prezzo di listino di NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X In una recente intervista, Strauss Zelnick, amministratore delegato ...

NBA 2020, i risultati della notte (5 agosto): il “Luka Doncic Show” prosegue, Devin Booker fa cadere i Clippers

Sei partite in una notte NBA che ha visto Luka Doncic riscrivere un altro record. Lo sloveno è diventato il più giovane di sempre a chiudere una partita con almeno 30 punti, 20 rimbalzi e 10 assist.

