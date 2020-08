Campania, il candidato di De Luca nei guai: “Usa il marchio Rai per farsi pubblicità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Di piccoli trucchetti per attirare le attenzioni degli elettori ne abbiamo visti, in questi anni, di tutti i tipi. Immagini accattivanti, associazioni non troppo velate, giochi di parole. Tutto fa brodo, pur di convincere i cittadini a soffermarsi sul proprio nome in vista di una tornata elettorale. Peccato però che alle volte si finisca per esagerare, commettendo autogol clamorosi o infilandosi in polemiche tutto sommato evitabili. Un po’ quello che rischia di succedere a Geo Nocchetti, giornalista e inviato del Tgr Rai della Campania e candidato in una lista a sostegno del candidato presidente della sinistra della Regione Campania De Luca. In un’epoca in cui il distanziamento obbligato per contrastare il coronavirus impedisce agli esponenti politici le classiche adunate di piazza ... Leggi su ilparagone

