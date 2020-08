Premier League, espulsione per chi tossisce sugli avversari (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuova regola in Premier League per prevenire i contagi da Coronavirus. Dalla prossima stagione, chi tossisce sugli avversari verrà espulso La Premier League, cosi come gli altri campionati europei, si è conclusa, ma si pensa già alla prossima stagione, che ricomincerà tra un mese appena, a settembre. La Football Association, ovvero la Lega calcistica inglese, ha presentato le nuove linee guida per prevenire i contagi da Coronavirus, e le ha inviate ai direttori di gara. Dalla prossima stagione, chi tossisce addosso agli avversari, sarà espulso. Questa regola si aggiunge a quella già presentata in questa stagione, ovvero che a chi sputava in campo, anche a terra, veniva presentato il cartellino ... Leggi su zon

