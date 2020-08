Ciclismo, tutto pronto per la Milano-Torino: percorso e altimetria della Classica più antica (Di lunedì 3 agosto 2020) Annunciati gli iscritti della Milano-Torino by EOLO, la Classica più antica, disputata per la prima volta nel 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Piemonte in programma mercoledì 5 agosto. Joern Pollex/Getty ImagesL’edizione 101 della Milano-Torino by EOLO anticipa di qualche giorno la Milano-Sanremo by Vittoria e presenta un percorso pianeggiante che sorride ai velocisti. 198 km con partenza da Mesero e arrivo a Stupinigi (Nichelino), davanti alla Palazzina di Caccia dove nel 2018 Sonny Colbrelli si impose vincendo il GranPiemonte. Al via 23 squadre di 7 corridori ciascuna (14 UCI WorldTeams e 9 wild card) con alcuni dei migliori sprinter e ... Leggi su sportfair

Il classe 1987 Gorka Izagirre è, da sempre, l’incarnazione in gruppo dello spirito di sacrificio, dell’anima dei gregari, la rappresentazione perfetta di coloro che da anni lavorano per i loro capitan ...

Lo sport torna a farci emozionare (solo) grazie al ciclismo

Finalmente è arrivato il ciclismo a ravvivare lo sport in tv, dopo la lunga sospensione causata dal Covid-19. Era ora. Le Strade Bianche, la corsa che si svolge tra gli sterrati senesi, hanno regalato ...

