GP Gran Bretagna, Raikkonen furioso con l’ingegnere: “Ca***, è troppo tardi” (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Dal trionfo nel Mondiale 2007 alle prime quattro gare del 2020 senza punti. Chissà cosa passerà nella mente di Kimi Raikkonen che in questa stagione, a ogni GP, lotta per evitare il piazzamento nelle ultime caselle della griglia. L’Alfa Romeo non va e il progresso in pista tarda ad arrivare ma se di mezzo ci si mettono anche piccole sbavature all’interno di un weekend il pasticcio è davvero completo. Durante la gara di Silverstone, infatti, il pilota finlandese si è scagliato contro il proprio ingegnere di pista per una comunicazione radio completamente sbagliata. Dopo il “box box“, Raikkonen si appresta ad entrare in pit-lane ma pochi metri dopo il suo ingresso l’ingegnere gli comunica di star fuori. Un contrordine, impossibile da attuare, che manda su tutte le furie Kimi: “Ormai è ... Leggi su sportface

