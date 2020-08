Gallo: "La Juventus non era imbattibile. Il mio pensiero su Sarri e Conte" (Di domenica 2 agosto 2020) Antonello Gallo, giornalista sportivo di professione, nel suo format "Calcio Mondo", imperniato sul calcio internazionale e spesso alla ricerca di mondi calcistici lontani od esotici da scoprire e divulgare, ha suscitato grande interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. L'esperto di calcio estero ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla redazione di 90min Italia. Ecco le sue parole: La Juventus ha conquistato il nono Scudetto consecutivo. La compagine... Leggi su 90min

MannyFresco_UFC : RT @EmmeEmm_: Quanti sono Nicola i tifosi della Juventus in piazza? (Longoni) meno di un centinaio (Gallo) - EmmeEmm_ : Quanti sono Nicola i tifosi della Juventus in piazza? (Longoni) meno di un centinaio (Gallo) - AMBorello : Ci vediamo lunedì sera! Presentazione del libro di Pasquale Gallo, “ @juventusfc una questione di stile”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallo Juventus

Cronaca Qui

(-2)= 2 punti di penalizzazione. Il primo inflitto sabato 12 giugno 2020 dal Giudice Sportivo per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei r ...Il Manchester United sarebbe in pole position per l'acquisto del cartellino di Raul Jimenez, attaccante classe 1989 del Wolverhampton e della nazionale messicana, nonchè obiettivo di mercato della ...