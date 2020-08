Calvano: "Juventus, Sarri ingaggiato dopo tanti no. Lazio super, ma sfortunata" (Di domenica 2 agosto 2020) Giuseppe Calvano, giornalista di Unfolding Roma e speaker di Radio Stonata, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90min Italia toccando diversi argomenti: dalla Juventus alla Lazio passando per l'Inter di mister Antonio Conte. Ecco le sue parole: Il campionato ha avuto l'esito più prevedibile: la vittoria della Juventus "Titolo meritato, ovviamente, forse più per la scarsità dei concorrenti che per la forza dimostrata sul campo. La Juventus del nono scudetto sarà ricordata anche per le... Leggi su 90min

