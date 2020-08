Immigrato positivo al coronavirus se ne frega e fugge dall'hotel: panico a Palermo (Di sabato 1 agosto 2020) Un caso a Palermo. Un caso inquietante. Un Immigrato egiziano, che faceva parte dei 33 migranti positivi al coronavirus portati a Palermo per la quarantena obbligatoria, è riuscito a eludere la sorveglianze e a lasciare il Covid hotel San Paolo Palace, di via Messina Marine. Soltanto dopo qualche ora l'uomo è rientrato da solo in albergo: insomma, era andato a farsi un giro, esponendo al contagio tutte le eventuali persone nelle quali si è imbattuto. Ora verrà interrogato in modo da tracciare ogni suo spostamento e ogni suo contatto. La notizia della fuga del migrante positivo al coronavirus è stata confermata dalla prefettura di Palermo. Leggi su liberoquotidiano

ClaraMutsc : RT @Libero_official: Immigrato positivo al #coronavirus abbandona l'hotel dove era in quarantena e va a farsi un giro: torna dopo qualche o… - Libero_official : Immigrato positivo al #coronavirus abbandona l'hotel dove era in quarantena e va a farsi un giro: torna dopo qualch… - CharlyMatt : @Stefano32589111 Certo, il famoso virus che diventa pericoloso solo se ad essere positivo è un immigrato. Ma certamente. - pierino5861 : RT @LinKa70894181: ???????????????????? Siamo passati da 'abbraccia un cinese' a 'abbraccia un immigrato positivo' ... Il prossimo abbraccio a… - LinKa70894181 : ???????????????????? Siamo passati da 'abbraccia un cinese' a 'abbraccia un immigrato positivo' ... Il prossimo abbraccio a chi???? -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrato positivo Palermo, immigrato positivo al coronavirus e in quarantena fugge dall'hotel: rischio-contagio Liberoquotidiano.it Coronavirus, a Jesolo gli immigrati rifiutano il tampone: intervento delle forze dell’ordine

Tamponi agli immigrati nella sede della Croce Rossa a Jesolo, alcuni si rifiutano e intervengono le forze dell’ordine. La notizia arriva dal direttore generale dell’Ulss 4 Veneto Orientale, Carlo Bram ...

Coronavirus in Italia, timori per i contagi in aumento. I nuovi focolai sono 123, ma sono sotto controllo

Regge l’Italia all’urto dei focolai. La situazione resta stabile rispetto alla settimana precedente e l’indice di Rt nazionale (il numero di persone contagiate da un individuo infetto) si mantiene sot ...

Tamponi agli immigrati nella sede della Croce Rossa a Jesolo, alcuni si rifiutano e intervengono le forze dell’ordine. La notizia arriva dal direttore generale dell’Ulss 4 Veneto Orientale, Carlo Bram ...Regge l’Italia all’urto dei focolai. La situazione resta stabile rispetto alla settimana precedente e l’indice di Rt nazionale (il numero di persone contagiate da un individuo infetto) si mantiene sot ...