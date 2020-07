Contributi a fondo perduto per l’e-commerce verso l’estero: guarda il nostro webinar (Di venerdì 31 luglio 2020) Regione Lombardia ha messo a disposizione più di 2,6 milioni per aiutare le micro, piccole e medie imprese che intendono sviluppare o consolidare la propria posizione sui mercati esteri sviluppando un sistema di e-commerce. Leggi su ecodibergamo

massimobitonci : Bitonci: «indispensabile supportare con contributi a fondo perduto gli oltre 5 milioni di piccole partite Iva e i 2… - infoiteconomia : Contributi del 40% a fondo perduto per fiere ed export - - Ucciucci73 : Contributi a fondo perduto a chi acquista veicoli aziendali - 3ModusOperandi : Contributi NEWS. La CCIAA di #Rivierediligura stanzia 262.000 euro a fondo perduto per #tecnologie e #soluzioni… - SocialandTech : Contributi a fondo perduto a chi acquista ... - -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi fondo

Articolo. Regione Lombardia ha messo a disposizione più di 2,6 milioni per aiutare le micro, piccole e medie imprese che intendono sviluppare o consolidare la propria posizione sui mercati esteri svil ...La bozza del decreto Agosto conferma l'intenzione del Governo di concentrarsi soprattutto sul fronte lavoro, prorogando la Cassa integrazione e prevedendo agevolazioni sia per chi non ricorre alla CIG ...