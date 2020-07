Ceccardi svela un aneddoto: «Renzi ha cercato Salvini per parlare del voto sulla Open Arms, ma il leghista ha detto ‘col cavolo’» (Di venerdì 31 luglio 2020) L’intervista di Susanna Ceccardi a Controradio, pubblicata nella giornata di ieri, ha messo in luce un aneddoto piuttosto curioso – e tutto da confermare – in merito alle relazioni tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. Secondo la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Matteo Renzi avrebbe addirittura cercato Matteo Salvini prima del voto in Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Open Arms, ricevendo picche dal leader del Carroccio. LEGGI ANCHE > Susanna Ceccardi dice di essere antifascista, ma che ciò aveva senso quando il regime era “bello potente” Susanna Ceccardi dice che Renzi aveva ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Ceccardi svela Ceccardi: "Sulla Toscana nessun inciucio, anche se Renzi..." Controradio Indennità di trasferta durante il lockdown: la politica che non cambia mai

Il lockdown ha fermato gli spostamenti, ma non i bonus trasferte: durante il blocco gli eletti hanno ricevuto ugualmente i rimborsi per gli spostamenti dalla casa al lavoro (la sede istituzionale). I ...

1600 euro al mese ai consiglieri regionali anche durante il lockdown

Nonostante il consiglio regionale fosse chiuso, durante il lockdown i consiglieri regionali della Toscana hanno continuato a ricevere l’indennità: anche quella per il rimborso delle spese di trasporto ...

