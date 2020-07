Processo a Salvini, Italia Viva la pensa come Gasparri. “Open Arms? La colpa non solo sua, ma del governo” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Dalle carte abbiamo visto e approfondito che c’è una responsabilità oggettiva, secondo noi, dell’intero governo. Io non credo che allora il comportamento esclusivamente sbagliato fosse soltanto quello di Salvini. Allora quel comportamento sbagliato era di un governo”. Il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, a pochi minuti dall’inizio dei lavori al Senato che oggi decide l’autorizzazione a procedere in giudizio per Matteo Salvini sul caso Open Arms, esprime da Agorà Estate su Rai Tre la stessa posizione di Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le Autorizzazioni al Senato, che aprendo i lavori dell’Aula ha detto: “La proposta di non autorizzare il Processo è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano

