Gazzetta: Ibra ha deciso di restare al Milan. L’ingaggio partirà da 4 milioni (Di giovedì 30 luglio 2020) La Gazzetta non ha dubbi: Ibrahimovic ha deciso di restare al Milan. “La trattativa ufficialmente deve ancora partire, ma ci sono pochi dubbi sul lieto fine: Zlatan Ibahimovic resterà al Milan. E’ la volontà dello svedese, che ha un buon feeling con il tecnico Pioli e che in rossonero è sempre più leader”. Non c’è ancora una data per parlare del contratto. L’incontro con il club potrebbe avvenire anche dopo l’ultima partita di campionato. “La base per l’ingaggio è di quattro milioni di euro netti (Zlatan ne ha guadagnati in questa stagione tre per sei mesi), più vari bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions ... Leggi su ilnapolista

