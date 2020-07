Virus in Campania. 23 persone in isolamento, vietate feste e annullate cerimonie: l’ordinanza del sindaco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Castellabbate. Il Cilento piomba nella paura a causa del CoronaVirus, 23 persone in isolamento. Nel noto comune di Castellabate ci sono 23 residenti in quarantena (isolamento fiduciario obbligatorio) in via precauzionale, in attesa dei tamponi disposti dall’Azienda sanitaria locale di Salerno, presenti tra i contatti di un non residente asintomatico, poi risultato positivo al tampone Covid. L’ordinanza … L'articolo Virus in Campania. 23 persone in isolamento, vietate feste e annullate cerimonie: l’ordinanza del sindaco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

