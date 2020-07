Il principe William svela: «Il peggior regalo mai fatto a Kate Middleton? Un binocolo» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Capita a tutti di fare o ricevere dei regali pessimi. I royal non fanno eccezione. Lo dimostra l’aneddoto rivelato da William d’Inghilterra durante il suo intervento nel podcast della Bbc con Peter Crouch per sostenere la campagna Heads Up per la salute mentale. Il principe ha infatti confessato divertito al conduttore che il peggior regalo che abbia mai fatto a Kate Middleton è stato un binocolo. «Fu all’inizio del corteggiamento. Quando stavo per darglielo cercavo di convincermi che era tanto carino. Mi dicevo: “Ma è fantastico, guarda come si vede lontano!”». Non andò «tanto bene»: «Kate mi guardò dicendo: “È un binocolo. Che significa?”. Onestamente non ho la più pallida idea del perché le avessi comprato un binocolo». Leggi su vanityfair

FilippoCarmigna : Il Principe William parla del suo lockdown: 'Non ho molta pazienza' - Chatta35187760 : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? - clikservernet : Principe William e quel regalo che a Kate Middleton non piacque: “Non lo dimenticherò” - Noovyis : (Principe William e quel regalo che a Kate Middleton non piacque: 'Non lo dimenticherò') Playhitmusic - - Krisstaly03 : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? -