Attilio Fontana sotto accusa perché è ricco. Pietro Senaldi: zero reati, molte pietre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ci vuole un'operazione da spietati professionisti di maquillage, anzi da rodati maestri della disinformazione, per far passare Attilio Fontana per un malfattore. L'uomo ha tre colpe: governa la Regione Lombardia, la più ricca, popolosa e concupita, è ricco di famiglia ed è leghista. Per questo si è scatenata contro di lui un'offensiva mediatico-giudiziaria violenta. L'inchiesta, è cosa nota, riguarda la fornitura di camici per medici e infermieri per un valore di 500mila euro alla Regione Lombardia, abbandonata, anzi ostacolata e vilipesa, dallo Stato in piena emergenza Covid-19. Cinque aziende hanno fornito indumenti ai sanitari lombardi durante i mesi più difficili. Tra queste, quelle del cognato e della seconda moglie del governatore, che aveva l'offerta economicamente più ... Leggi su liberoquotidiano

