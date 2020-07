“Stato di emergenza fino al prossimo 31 ottobre: il virus continua a circolare nel Paese”, annuncia Conte (Di martedì 28 luglio 2020) “La proroga è facoltà prevista dalla legge, attivabile ogni qual volta si renda necessaria la prosecuzione degli interventi. Non abbiamo adottato in cdm alcuna decisione, ma è emerso l’indirizzo di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 ottobre”. Conte: “Le misure funzionano, incongruo sospenderle” Eccolo come previsto il premier Conte in Senato, per dare conto delle nuove comunicazioni relative alle nuove iniziative legate all’emergenza coronavirus nel Paese. Come ha premesso il presidente del Consiglio prendendo la parola in Aula, “Ritengo doveroso condividere con il Parlamento questa decisione, nel cdm abbiamo esaminato il tema della proroga dello stato di emergenza, valutando le relative implicazioni”. Del ... Leggi su italiasera

