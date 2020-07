Piovono oggetti dal Viadotto Gatto, la richiesta del consigliere Di Carlo (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha approfittato della riunione del consiglio comunale di Salerno per porre all’attenzione, sotto forma di raccomandazioni al sindaco, la questione della sicurezza del Viadotto Gatto. L’arteria che spesso finisce nel mirino di segnalazioni per quanto riguarda la sicurezza degli automobilisti, è invece al centro dell’intervento del consigliere comunale Horace Di Carlo per chiedere di installare delle recinzioni al fine di proteggere quanti si trovano e vivono nei paraggi della strada. Molto spesso ha raccontato il consigliere comunale, i cittadini si trovano colpiti da oggetti contundenti che Piovono dal Viadotto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

