In pensione a 67 anni | di quanto sarà l’assegno?

Con 67 anni di età e 30 anni di contributi di quanto sarà il mio assegno mensile? Questa è la domanda di un lettore che deve accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni, età pensionabile entrata in vigore con la Riforma Fornero, che non ha modificato solo l'età pensionabile e inserito l'indice di adeguamento all'aspettativa di vita, ma ho modificato l'intero sistema previdenziale introducendo il sistema contributivo. È possibile consultare i vari sistemi di calcolo nella nostra categoria: pensioni news. In pensione a 67 anni: calcolo dell'assegno L'Inps per simulare l'assegno pensionistico spettante, metta a disposizione un servizio sul portale, che si chiama "la ...

