Liverpool, furto in casa per Fabinho mentre festeggiava la Premier con i compagni (Di venerdì 24 luglio 2020) La gioia per i festeggiamenti della Premier League dominata dal Liverpool, poi la tristezza per il furto subito in casa. Tourbillon di emozioni per il brasiliano Fabinho, che si è visto entrare i ladri che hanno svaligiato la sua abitazione. La polizia del Merseyside ha riscontrato il furto di gioielli e di un’Audi, successivamente recuperata. Fabinho ha scoperto il furto rientrando a casa nella notte di giovedì dopo essere rientrato coi familiari dai festeggiamenti per la vittoria del titolo. Leggi su sportface

sportface2016 : #Liverpool, furto in casa per #Fabinho mentre festeggiava la Premier coi compagni - marifcinter : @NackaSkoglund89 @Fra0391 @GiuxInter @MarcoSnaaaa Che poi il discorso resta valido anche se uno ritenesse questi gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool furto Liverpool, furto in casa per Fabinho mentre festeggiava la Premier con i compagni Sportface.it Liverpool, furto in casa per Fabinho mentre festeggiava la Premier con i compagni

La gioia per i festeggiamenti della Premier League dominata dal Liverpool, poi la tristezza per il furto subito in casa. Tourbillon di emozioni per il brasiliano Fabinho, che si è visto entrare i ladr ...

LIVERPOOL, Festa Premier finisce con nove arresti

La festa del Liverpool per la conquista della Premier è finita con ... Lo conferma il capo della polizia: "Ci sono stati nove arresti fuori da Anfield la scorsa notte per furto, aggressione, disordini ...

La gioia per i festeggiamenti della Premier League dominata dal Liverpool, poi la tristezza per il furto subito in casa. Tourbillon di emozioni per il brasiliano Fabinho, che si è visto entrare i ladr ...La festa del Liverpool per la conquista della Premier è finita con ... Lo conferma il capo della polizia: "Ci sono stati nove arresti fuori da Anfield la scorsa notte per furto, aggressione, disordini ...