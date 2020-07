Fabio Volo e Johanna si lasciano: la coppia si separa definitivamente (Di mercoledì 22 luglio 2020) La coppia composta da Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy pare essere giunta al capolinea: i due si separano definitivamente, ma in buoni rapporti Fabio Volo e Johanna Maggy si separano. Ecco un’altra coppia che non sopravvive e che decide di separarsi. Sposato con la compagna finlandese, Fabio Volo ha due figli: Sebastian di 7 anni e Gabriel di 5 anni. I due si sono sconosciuti quasi 10 anni fa a New York. Lui era lì per girare il film “Il giorno in più”, lei seguiva un corso di pilates. Colpo di fulmine fin dall’inizio, matrimonio e figli. Nel giro di due anni di fidanzamento arrivano i due bambini. Secondo ... Leggi su zon

