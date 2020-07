Un'estate di eventi a San Giovanni Valdarno (Di martedì 21 luglio 2020) Il biglietto di ingresso è di ' 12 l'intero e di ' 10 il ridotto, Arci, Unicoopfi, under 25,, in vendita sul circuito www.ticketone.it . Poi musica, quella più suggestiva, quella dell'Accademia ... Leggi su lanazione

amiatanews : Acquapendente. Con “R-Estate”, un agosto ricco di eventi - giannettimarco : RT @romatoday: Centocelle non si ferma: nel post-Covid aprono 5 nuovi locali - ComuneCarugo : CARUGO ESTATE Eventi 2020 Sabato 25 luglio presso Le Ginestre Sporting Club Pomeriggio di giochi e serata in music… - Fondoambiente : Scopri gli #eventi delle Sere FAI d'Estate ai #GigantidellaSila: osservazioni del cielo, yoga, mindfulness >… - Umbria_N_Web : Perugia. Al Centro l’Estate: da venerdí 24 luglio al 27 settembre gusto, musica, animazioni in centro storico, con… -

Ultime Notizie dalla rete : estate eventi ESTATE SANGIOVANNESE 2020: Cinema, musica, teatro e spettacoli: un’estate di eventi a San Giovanni ArezzoWeb Nettuno, disponibile il programma degli eventi estivi

Il programma dell’Estate Nettunense è finalmente disponibile e consultabile online. Scopri tutti gli eventi in programma: ...

Dal 22 luglio a Torgnon torna la rassegna LetterAria

TORGNON. Mercoledì 22 luglio a Torgnon un appuntamento dedicato alla scoperta dei boschi darà il via alla nuova edizione di LetterAria, rassegna entrata a far parte della proposta estiva della localit ...

Il programma dell’Estate Nettunense è finalmente disponibile e consultabile online. Scopri tutti gli eventi in programma: ...TORGNON. Mercoledì 22 luglio a Torgnon un appuntamento dedicato alla scoperta dei boschi darà il via alla nuova edizione di LetterAria, rassegna entrata a far parte della proposta estiva della localit ...