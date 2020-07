Benjamin Mascolo malato: «Intubato in terapia intensiva con una rara patologia, vicino al perdere tutto» (Di martedì 21 luglio 2020) Benjamin Mascolo malato: ha lasciato senza parole la confessione del ventisettenne modenese, per tutti Benji di Benji e Fede, sul doloroso passato segnato da una rara patologia. Non aveva mai fatto cenno della malattia che lo aveva colpito e che in qualche modo l’ha ricondotto sulla retta via. Si è aperto al social, Benjamin, raccontando ai propri followers la parentesi di vita vissuta nel pieno dei suoi 21 anni. “SFIDATE VOI STESSI”, scrive nel lungo post rivelatore. E intanto si mostra in pausa da una seduta di sport. Quello sport che proprio allora gli era stato vietato per il resto dell’esistenza. Leggi anche >> Aurora Ramazzotti senza filtri, brufoli ‘lezione di vita’: «Ci vuole coraggio a mostrarsi ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Benjamin Mascolo: “Stile di vita sbagliato sono cambiato radicalmente” - #Benjamin #Mascolo: #“Stile #sbagliato - zazoomblog : Benjamin Mascolo: “Stile di vita sbagliato sono cambiato radicalmente” - #Benjamin #Mascolo: #“Stile #sbagliato - Notiziedi_it : Benjamin Mascolo choc: “Io in terapia intensiva e intubato per una rara malattia” - blogtivvu : Benjamin Mascolo choc: “Ho avuto una malattia rara, settimane in terapia intensiva' ????? ????????? Il resto te lo ra… - blogtivvu : Benjamin Mascolo sconvolge i fan: “Ho avuto una malattia rara, settimane in terapia intensiva' -