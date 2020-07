Stumptown su Fox dal 20 luglio, parte la maratona in attesa degli ultimi episodi inediti (Di lunedì 20 luglio 2020) La maratona estiva di Stumptown su Fox parte lunedì 20 luglio con tre episodi a settimana, in attesa della messa in onda degli ultimi tre episodi inediti della prima stagione, fissata per il 24 agosto. Fox offre così un'ottima opportunità per rinfrescare la memoria o scoprire per la prima volta una delle serie rivelazione dell'autunno 2019, capace di conquistare in fretta una solida fan base su ABC e guadagnarsi il rinnovo per una seconda stagione. Stumptown è un'attesa e meritata svolta per Cobie Smulders, troppo a lungo sovrapposta all'immagine di Robin Scherbatsky, il suo personaggio più popolare. La serie ABC è un crime drama ispirato ... Leggi su optimagazine

