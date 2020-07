Rissa con martelli e catene a Milano: morto uomo di 44 anni (Di domenica 19 luglio 2020) Ieri sera in via Montegani a Milano un uomo di 44 anni è stato ritrovato in fin di vita dagli agenti della Squadra mobile. L’uomo, originario del Bangladesh, sarebbe stato rinvenuto in quello stato al termine di una Rissa. Ieri sera un uomo di 44 anni, originario del Bangladesh, è stato ritrovato in fin di … L'articolo Rissa con martelli e catene a Milano: morto uomo di 44 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Milano, rissa con catene e bastoni: giallo sulla morte del gestore di un minimarket etnico - fanpage : Rissa al parco finisce in tragedia, morto un uomo di 44 anni - Sport_Mediaset : Polveriera #Lazio: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il #Sassuolo. Problemi tra i giocatori e lo staf… - akille15 : Milano, rissa con martello e catene in strada: 44enne muore per un infarto. - TgrRaiFVG : Un uomo di 35 anni è stato ferito con un coltello all'avambraccio e di striscio al collo durante una rissa avvenuta… -