Coronavirus in Italia, curva epidemica in lieve aumento. Quattordici vittime di cui 10 in Lombardia nelle ultime 24 ore (Di sabato 18 luglio 2020) Sono 249 i nuovi casi di persone contagiati dal Coronavirus in Italia il cui totale è di 244.216. E' quanto riporta il bollettino quotidiano della Protezione Civile nazionale, sottolineando che i decessi sono stati 14 di cui 10 in Lombardia, portando il totale a 35.042. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri. I nuovi positivi per il Covid sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. Complessivamente sono ... Leggi su ilfogliettone

