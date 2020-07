Pessina fa gola alle grandi: futuro in bilico tra Roma e Milan (Di venerdì 17 luglio 2020) Matteo Pessina si è messo in mostra con prestazioni di alta qualità: la Roma e il Milan se lo contendono ma i rossoneri hanno un vantaggio La stagione di Matteo Pessina al Verona è una cartina di tornasole per il suo futuro. Il Milan e la Roma sembrano fare sul serio per cercare di assicurarsi il centrocampista. Le qualità del giocatore scaligero sono evidenti, oltre ad una discreta duttilità che gli permette di giocare sia sulla trequarti sia in mediana. Il buon rendimento in stagione è una cartolina da visita anche per le squadre estere, ma il calciatore vorrebbe proseguire il suo percorso di crescita in Serie A. Il giocatore è in prestito dall’Atalanta, che così come per Kulusevski potrebbe rimpinguare le ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Pessina gola Pessina ritrova l'Atalanta in attesa di conoscere il suo futuro Calcio Hellas Tutti pazzi per Pessina, il bomber dell'Hellas: l'Atalanta lo rivuole. Occhio alla Roma e al Milan, con lo sconto

Matteo Pessina, centrocampista dell'Hellas Verona, sta disputando un'ottima stagione con la maglia dell'Hellas Verona. Il centrocampista è una delle rivelazioni della stagione e ha già segnato 6 gol, ...

La Juve ora ha 7 punti di vantaggio ma stasera l’Inter può accorciare

La Juve fallisce un altro match ball scudetto nella partita pirotecnica del Mapei Stadium. Partenza a razzo dei bianconeri, Danilo sblocca il punteggio al 5’ girando di destro alle spalle di Consigli ...

Matteo Pessina, centrocampista dell'Hellas Verona, sta disputando un'ottima stagione con la maglia dell'Hellas Verona. Il centrocampista è una delle rivelazioni della stagione e ha già segnato 6 gol, ...La Juve fallisce un altro match ball scudetto nella partita pirotecnica del Mapei Stadium. Partenza a razzo dei bianconeri, Danilo sblocca il punteggio al 5’ girando di destro alle spalle di Consigli ...