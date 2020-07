Uncharted: Tom Holland pubblica la prima foto dal set (Di giovedì 16 luglio 2020) Tom Holland, protagonista di Uncharted nel ruolo di un giovane Nathan Drake, svela la prima immagine dal set mentre le riprese stanno finalmente per iniziare. Dopo sette registi e anni di ritardi, le riprese di Uncharted sono in procinto di partire e la star Tom Holland pubblica la prima foto dal set dell'action avventuroso ispirato al popolare videogame. Per il momento dobbiamo accontentarci dello schienale della sedia di Tom Holland con il nome del suo personaggio. Nel post Instagram l'attore ha scritto 'Giorno Uno'. In realtà la produzione di Uncharted ha specificato che le riprese del film Sony non hanno ancora preso il via, ma siamo in fase di preparazione. Il cast e la crew si augurano di cominciare al ... Leggi su movieplayer

marceline_exe : per me che amo sia Uncharted che Tom Holland, il film su Uncharted è un qualcosa di meraviglioso?????????????? - MilanForever81 : RT @HDblog: Uncharted, il film: le riprese sono iniziate, lo rivela Tom Holland - HDblog : RT @HDblog: Uncharted, il film: le riprese sono iniziate, lo rivela Tom Holland - Pietro78955265 : Tom Holland in uncharted anche no però - kjdweddingfairy : Tom Holland come Nate di Uncharted... MI SPACCO LA FACCIA -