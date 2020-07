Sportitalia, scontro Pedullà-Capuano in diretta: “Sei interista”. “Non hai argomenti e vai sul personale” (Di giovedì 16 luglio 2020) Acceso scontro in diretta tv tra Alfredo Pedullà e Giovanni Capuano negli studi di Sportitalia, dove i due giornalisti sono stati protagonisti di un diverbio che ha visto tirate in ballo Inter e Juventus. Il primo a puntare il dito è stato Capuano: “Dopo il pareggio dell’Inter con il Sassuolo giustamente Alfredo ha criticato Conte, dicendo che il mercato non poteva essere un alibi. Adesso però sulla Juventus dice che non può fare di meglio con questo centrocampo, quello che ha fatto la Juventus negli ultimi giorni è sconcertante.“ Immediata la replica di Pedullà: “Non faccio nessun doppiopesismo, il punto è che te sei tifoso dell’Inter mentre io non sono tifoso nè dell’Inter nè della Juventus.” ... Leggi su sportface

