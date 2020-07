Lecce, doppia tegola per Liverani: dopo Calderoni si ferma anche Deiola, verrà operato al ginocchio (Di giovedì 16 luglio 2020) Un'altra tegola in casa Lecce.Fabio Liverani, in questa ultima fase della stagione di Serie A, dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili. I giallorossi ieri, impegnati contro la Fiorentina, hanno dovuto fare a meno per problemi fisici di Rossettini, Meccariello e Falco. A questi si è aggiunto nelle ultime ore Marco Calderoni, che ha rimediato una contrattura muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra. Ma non è tutto. La stagione di Alessandro Deiola, centrocampista in prestito dal Cagliari, è infatti terminata. Il giocatore, vista la persistenza della sintomatologia dolorosa del ginocchio sinistro, ha deciso, come annuncia il club pugliese in una nota, dopo un consulto con ... Leggi su mediagol

Il Lecce vincendo metterebbe la Fiorentina nel limbo della zona ... Nel corso della sua carriera però non è mai riuscito a trovare la giusta continuità per andare in doppia cifra e diventare ...

Goal In – Ancora un 5 su 5 nel week end! Ecco i nuovi pronostici per il turno infrasettimanale di Serie A

Ci sarebbero tanto opzioni nel mercoledì di Serie A, ma come prima cosa puntiamo sulla vittoria del Napoli a Bologna. La partita sarà difficile con i ragazzi di Sinisa che devono riprendersi dopo il p ...

