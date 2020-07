Inter Torino 1-1 LIVE: pareggia Ashley Young (Di lunedì 13 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Torino si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Torino 1-1 MOVIOLA 48′ GOL DELL’Inter – Cross di Brozovic, sponda di Lautaro e battuta vincente di Ashley Young a due passi dalla porta 45′ Tiro di Young – L’inglese apre il piattone dai venticinque metri: pallone che sfuma a lato non di molto 39′ Ansaldi pericoloso – Discesa sulla sinistra di Ansaldi e tiro sul primo palo dell’ex Genoa ... Leggi su calcionews24

