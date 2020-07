Grande Fratello Vip: lo youtuber Don Alberto Ravagnani potrebbe entrare nella casa (Di lunedì 13 luglio 2020) Grande Fratello Vip: potrebbe esserci anche il prete youtuber Don Alberto Ravagnani nel cast della quinta edizione in arrivo questo autunno Grande Fratello Vip: in autunno arriverà su Canale 5 la quinta edizione della nota versione vip della casa più spiata d’Italia e nel cast potrebbe esserci anche Don Alberto Ravagnani. Il prete, 26enne di Busto Arsizio, molto noto sui social è uno youtuber che, attraverso i suoi video invita i più giovani ad andare a messa. A svelare il buon esito del provino sostenuto da Don Alberto è Blogo, secondo cui tutta la produzione sarebbe entusiasta della new entry. Inoltre, Alfonso ... Leggi su zon

