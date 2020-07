Foibe, ammainato il tricolore di Basovizza. Gasparri: “Un fatto inaccettabile. Vergogna!” (video) (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Quirinale aveva smentito. Eppure oggi, in occasione della visita congiunta di Sergio Mattarella e del presidente sloveno Borut Pahor a Basovizza, un tricolore è stato ammainato. Si tratta di quello sul pennone più alto, che sempre sventola sul monumento in ricordo degli italiani infoibati. A denunciare la possibilità che accadesse era stato ieri il senatore Maurizio Gasparri, che oggi mostra il video in cui i timori della vigilia hanno trovato conferma. Gasparri: “Vergogna! Il tricolore di Basovizza doveva restare dov’era” “A Basovizza hanno ammainato la bandiera che permanentemente sventola sul monumento nazionale che ricorda le migliaia di italiani infoibati ... Leggi su secoloditalia

