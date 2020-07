Risultati Serie A 32ª Giornata – Lotta salvezza caldissima: la Sampdoria vince e respira, Lecce ancora vivo (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo le vittorie di Sassuolo e Roma, e il pareggio fra Juventus e Atalanta, la 32ª Giornata di Serie A prosegue con il programma domenicale ricco di gol ed emozioni, specialmente nelle zone basse della classifica. Apre le danze il Genoa che supera la Spal con i gol di Pandev e Schone che permettono ai liguri di galleggiare sopra la zona retrocessione e praticamente retrocedono i ferraresi (-11 dal 17° posto, manca solo la certezza matematica). L’altra metà di Genova, sponda Sampdoria, risponde con un altro successo importante, arrivato sul campo dell’Udinese per 1-3 con le firme del ritrovato Quagliarella, Bonazzoli e Gabbiadini che ribaltano l’iniziale vantaggio di Lasagna. Il Lecce ad oggi sarebbe retrocesso, ma resta ancora vivo grazie al ... Leggi su sportfair

LIVE Fiorentina-Verona 1-1, Serie A in DIRETTA: pareggio che sa di beffa per l’Hellas! Pagelle e highlights

VERONA: Silvestri 6, Rrhamani 6, Gunter 6,Kumbulla 6.5, Faraoni7, Veloso7, Amrabat 6.5 Dimarco 5.5, Pessina 5.5, Lazovic 6, Adjapong 6, Empereur 5.5, Zaccagni 6, Verre 5.5, Stepisnki 5.5, Di Carmine 6 ...

