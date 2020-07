Liguria, Mit: 'Fine verifiche sulle gallerie nei prossimi giorni' (Di domenica 12 luglio 2020) commenta 'Le verifiche sulle gallerie della Liguria saranno completate nei prossimi giorni'. E' quanto afferma il Mit dopo la riunione tenuta con Autostrade per l'Italia sull'avanzamento del programma ... Leggi su tgcom24.mediaset

Genova – «Le verifiche sulle gallerie della Liguria saranno completate nei prossimi giorni». E' quanto afferma il Mit, dopo la riunione tenuta con Autostrade per l'Italia sull'avanzamento del programm ...

