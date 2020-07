Coronavirus, in Sicilia contagi zero e nessun decesso: risalgono i casi in Italia, 9 i morti (Di domenica 12 luglio 2020) nessun nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia . Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rilevano decessi. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia... Leggi su feedpress.me

