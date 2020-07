Gasperini amaro: “I rigori per la Juventus? Solo in Italia si interpreta così il regolamento” (Di domenica 12 luglio 2020) È un Gian Piero Gasperini amaro quello che ha commentato il post-gara di Juventus-Atalanta. Il match andato in scena allo Stadium questa sera è terminato 2-2 e ha visto la squadra di Sarri riacciuffare per due volte La Dea grazie a due calci di rigore, calciati da Cristiano Ronaldo. L’Atalanta meritava la vittoria contro i campioni d’Italia e a Gasperini non sono andati proprio giù questo esito, criticando il regolamento arbitrale Italiano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni alla stampa: ”Si dice che ci fossero per un regolamento chiaro. Io dico che Solo da noi si interpreta in questo modo quel regolamento, nel resto del mondo non succede. Mi dispiace, è successo a noi”. Sulla prestazione ... Leggi su news.superscommesse

Non mi sembra. Dalle altre parti non è così, è sbagliato". Ironizza e mastica amaro il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio della sua Atalanta allo Stadium, maturato dopo due ...

TORINO - All'Allianz Stadium contro la Juventus, l'Atalanta sbatte contro i rigori di Ronaldo, autore della doppietta che impedisce ai bergamaschi di vincere. Il tecnico Gian Piero Gasperini, ai micro ...