Coronavirus, la Regione Lazio revoca l’accreditamento alla Rsa di Angelucci a Rocca di Papa: ad aprile 178 contagi e 21 decessi (Di venerdì 10 luglio 2020) Problemi per Antonio Angelucci nel Lazio. Nicola Zingaretti, su pressione del suo assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha revocato l’accreditamento al sistema sanitario regionale per la Rsa San Raffaele Rocca di Papa, dove ad aprile si sono registrati ben 178 casi di contagio da Coronavirus e 21 decessi. Non solo. A quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, si starebbe valutando di avviare un iter simile anche per l’Irccs San Raffaele Pisana, il “fiore all’occhiello” del gruppo di proprietà della famiglia del deputato di Forza Italia, ospedale divenuto nel mese di giugno uno dei più importanti focolai romani dall’inizio dell’emergenza. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - RegioneER : PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI dedicato a nuovi progetti per lo SVILUPPO SOSTENIBILE e alla capacità di FRONTEGGIAR… - TheRenry : RT @paolorm2012: Coronavirus, dopo 178 positivi e 21 morti la Regione revoca accreditamento a Rsa di Rocca di Papa - TeleregioneTv : CORONAVIRUS: i dati del 10 Luglio della Regione Puglia -