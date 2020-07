La Giunta del Senato non salva Giovanardi. L’esponente centrista è accusato di aver tentato di favorire gli appalti a una ditta vicina alle mafie (Di giovedì 9 luglio 2020) La Giunta per le Autorizzazioni di Palazzo Madama non salva Carlo Giovanardi. Ok all’utilizzo, seppure solo in parte, delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati telefonici dell’ex Senatore, all’epoca dei fatti iscritto al Nuovo Centrodestra e indagato dall’Antimafia di Bologna per reati che vanno dalle minacce a corpo politico, amministrativo e giudiziario dello Stato alla rivelazione di segreti d’ufficio, in uno stralcio del maxi procedimento Aemilia. Per gli inquirenti, Giovanardi si sarebbe avvalso “tanto della sua notoria influenza politica, quanto delle aderenze all’interno della Prefettura di Modena” e adoperato “in più occasioni” per “condizionare l’attività dell’organo ... Leggi su lanotiziagiornale

