RiMS Racing è un nuovo simulatore realistico di un team italiano dedicato alle due ruote (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un nuovo gioco di corse motociclistiche, intitolato RiMS Racing, è stato annunciato di recente durante l'evento Nacon Connect 2020. Il nuovo titolo, che sarà pubblicato da Nacon, sarà il primo gioco sviluppato dal team italiano RaceWard Studio. Secondo il CEO di RaceWard Marco Ponte, il gioco proporrà un'esperienza realistica di simulazione su due ruote che utilizzerà una tecnologia innovativa nei suoi elementi di gioco. "Il nostro gioco offre un'esperienza di guida estremamente accurata e un controllo preciso della moto", ha dichiarato Ponte durante Nacon Connect.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Annunciato #RiMSRacing, il simulatore di corse su due ruote del team italiano #RaceWardStudio. - ProjectXboxIT : Nacon Connect: annunciati i due giochi di guida RiMs Racing e Test Drive Unlimited Solar Crown… - kalas_it : RiMS Racing: l'italiana RaceWard Studio svela la simulazione motociclistica - GiocareOra : Annunciato il simulatore di motociclette RiMS Racing durante Nacon Connect - tuttoteKit : #Nacon Connect: ecco RiMS Racing, il nuovo gioco di Raceward Studio #NaconConnect #RacewardStudio #RiMSRacing… -

Ultime Notizie dalla rete : RiMS Racing

Eurogamer.it

Nel corso del tardo pomeriggio odierno abbiamo assistito a Nacon Connect, l’appuntamento durante il quale il publisher Nacon ha svelato dettagli sulle novità in arrivo per i videogiocatori – tra cui u ...In coincidenza dell'evento digitale NACON Connect legato alla programmazione del Summer Game Fest, Marco Ponte ha presentato il progetto di RiMS racing in qualità di fondatore e direttore della softwa ...