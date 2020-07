Superenalotto, centrato il 6 a Sassari: vinti 60 milioni di euro (Di martedì 7 luglio 2020) Superenalotto, centrato il 6 a Sassari: vinti 60 milioni di euro Importante vittoria a Sassari: è stato infatti centrato da un giocatore l’ambito 6, che gli è valsa la vittoria di ben 60 milioni di euro. La combinazione vincente è 16, 24, 29, 53, 73, 88. Numero Jolly: 62. Numero Superstar: 50. Nessun ‘5+1’. Il jackpot per il “6” riparte da 11.800.000,00 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Sassari (SS) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 45 situato in via Luna e Sole, 11 con una schedina da soli 3 euro. Quella di stasera, 7 luglio 2020, è la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quella di stasera sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto. L’ultima volta in cui il 6 era stato centrato il 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (SP) ... Leggi su tpi

Corriere : Superenalotto, centrato un «6» a Sassari: quasi 60 milioni - danieledvpd : RT @SkyTG24: Superenalotto, centrato il 6: vinti quasi 60 milioni a Sassari - SkyTG24 : Superenalotto, centrato il 6: vinti quasi 60 milioni a Sassari - mmichelaf : NON SONO IO VOGLIO BESTEMMIAREEEEEEEE Superenalotto, centrato il 6 a Sassari: vinti 60 milioni di euro (Inviato da… - zazoomblog : Superenalotto: centrato un sei da oltre 59 milioni di euro. La sestina vincente - #Superenalotto: #centrato #oltre -