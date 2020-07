L’ATP cambia ranking e tutela i campioni: Federer alle Finals senza giocare, i tennisti minori barattano soldi e salute (Di martedì 7 luglio 2020) L’ATP è stata chiamata a prendere una decisione in merito alla questione ranking, visto il caos generato dalla pandemia di Coronavirus fra slittamenti di tornei, cancellazioni di Slam e una riorganizzazione del calendario compressa nei pochi mesi rimasti di un catastrofico 2020. La scelta presa dal circuito maschile è stata alquanto conservativa. La validità dei punti verrà estesa a 22 mesi, da marzo 2019 a dicembre 2020, in modo tale che i giocatori possano scegliere i propri 18 risultati migliori fra i tornei disputati in questo lasso di tempo (uno per torneo) per costruire il proprio ranking. In questo modo viene meno ‘l’obbligatorietà’ di partecipare ai tornei, vista la situazione sanitaria e i problemi relativi a quarantena, viaggi e possibili casi di positività al Coronavirus. I tennisti potranno dunque ... Leggi su sportfair

