Financial Times – Bond legati alla ‘Ndrangheta venduti su mercati internazionali (Di martedì 7 luglio 2020) Bond legati alla ‘Ndrangheta venduti su mercati internazionali, l’indiscrezione del Financial Times. NEW YORK (STATI UNITI) – Bond legati alla ‘Ndrangheta venduti su mercati internazionali. E’ questa l’indiscrezione lanciata dal Financial Times e che si riferisce al periodo compreso tra il 2015 e il 2019. Il quotidiano finanziario precisa come a mettere sul mercato questi Bond sarebbe stata una banca svizzera che li ha venduto in blocco a Generali. Una maxi operazione che ha avuto la consulenza della multinazionale EY senza impedire a società legate ai clan di Lamezia Terme di poter avere dei crediti vantati nei confronti di enti pubblici. La difesa di Banca Generali Banca Generali ha rigettato le accuse. L’istituto, come precisato da La Repubblica, ha fatto sapere che era una cartolarizzazione da un milione di euro basata sul ... Leggi su newsmondo

