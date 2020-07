Speleologi bloccati in grotta | uno è morto | salvati gli altri tre | FOTO (Di domenica 5 luglio 2020) Tre Speleologi bloccati in grotta in Abruzzo. Scattati i soccorsi da diverse ore, la vicenda giunge a conclusione. E purtroppo non è finita bene. Si conclude con una tragedia purtroppo già messa in preventivo la vicenda dei tre Speleologi bloccati in una grotta in Abruzzo. La vicenda arriva dalla Risorgiva di Roccamorice, in provincia di … L'articolo Speleologi bloccati in grotta uno è morto salvati gli altri tre FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

emergenzavvf : #Pescara, 3 speleologi bloccati in una grotta a Roccamorice, alle falde della Majella. @cnsasofficial e sommozzator… - emergenzavvf : #Pescara, speleologi bloccati in grotta a Roccamorice: recuperato il corpo senza vita del 3º escursionista. Comples… - Agenzia_Italia : Salvi due speleologici bloccati in una grotta in Abruzzo. Si cerca un terzo uomo - magdulka64 : RT @emergenzavvf: #Pescara, speleologi bloccati in grotta a Roccamorice: recuperato il corpo senza vita del 3º escursionista. Complesse le… - ANNAQuercia : Trovato morto speleologo.Era disperso in una grotta -