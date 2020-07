NBA – I Brooklyn Nets pensano a Gregg Popovich per la panchina (Di domenica 5 luglio 2020) I Brooklyn Nets saranno una seria contender per il titolo la prossima stagione e per farlo vogliono puntare ad un top allenatore. Secondo quanto riportato da Gerald Brown su Let’s Get Technical, la franchigia di Brooklyn avrebbe messo nel mirino addirittura Gregg Popovich, storico coach dei San Antonio Spurs. Il gm Sean Marks ha spiegato che le opinioni di Kevin Durant e Kyrie Irving saranno molto importanti nella scelta del futuro allenatore dei Nets: “non sarebbe intelligente da parte nostra escludere i nostri giocatori chiave da questa decisione. Ascoltiamo continuamente le opinioni di Kevin e Kyrie su quello che cercano in un leader e quello di cui hanno bisogno. E fino ad adesso sono stati brutalmente onesti nel dirci cosa pensano“.L'articolo NBA – I Brooklyn Nets pensano a Gregg Popovich per la panchina SPORTFAIR. Leggi su sportfair

