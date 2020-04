UFFICIALE | Stop Ligue 1 | tutti i verdetti | PSG campione di Francia per la nona volta

Leggi su 90min

(Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo la decisione di ieri di chiudere qui la stagione in corso, insono arrivati i. PSGper la. Visualizza questo post su Instagram Le @psg remporte officiellement le championnat de France 2019 / 2020.⁣ ⁣ Le club de la capitale obtient son 9e titre de @1Conforama et revient ainsi à la hauteur de l'Olympique de Marseille au palmarès. ⁣ ▫️⁣ ▫️⁣ #1conforama #psg #parissaintgermain #champion Un post condiviso da1 Conforama (@1conforama) in...