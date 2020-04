Medici albanesi festeggiano la fine della missione a Brescia | multati

Leggi su agi

(Di giovedì 30 aprile 2020) (AStavano festeggiando laitaliana, bevendo birra e ascoltando musica nella loro camera di albergo. Tanto e' bastato per spingere il proprietario dell'hotel diin cui era ospitato il contingente die infermieri, arrivato in aiuto agli ospedalini, a chiamare le forze dell'ordine. Cosi' il gruppo di specialisti, che oggi deve tornare a Tirana dopo un mese passato in corsia per emergenza Covid, è stato denunciato dalla Polizia con multe fino a 500 euro. Secondo le prime ricostruzioni sembra che Ieri sera in una decina si fossero incontrati in una delle camere occupate per festeggiare lae la partenza con il ritorno in Patria. Una festa che in tempi di Coronavirus non sarebbe potuta essere fatta, neppure trae infermieri arrivati in Italia per aiutarci. In tutto sarebbero una decina i ...